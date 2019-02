'Noche Blanca': Reacciones en redes tras la presentación de la nueva camiseta de Liga de Quito para la temporada 2019

Hoy, 2 de febrero, se realizó la presentación de la nueva camiseta de Liga de Quito para la temporada 2019. Esto se llevó a cabo a minutos del inicio de la 'Noche Blanca', donde el cuadro 'albo' se enfrentará al Santa Fe de Bogotá.

Camiseta oficial para la temporada 2019

La camiseta titular de LDU luce un diseño clásico con cuello tipo V y detalles azules con amarillo en la mangas. Además, se mantiene el color blanco del equipo. En parte delantera se puede observar el logo del nuevo auspiciante que es la entidad financiera Banco Pichincha.

Mientras que la camiseta alterna es de color rojo con detalles dorados. Los patrocinadores en la nueva camiseta de Liga de Quito son: Banco Pichincha, Pilsener, Discover y Marathon Bet.

Tras la presentación de la nueva piel de Liga de Quito, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos hinchas se mostraron contentos con la nueva camiseta, sin embargo, otros no estuvieron a gusto.

No hay x donde perderse sin el logo del auspiciante la camiseta blanca s maravillosa😍la camiseta roja stá mejor, el nombre del banco stá con letras doradas pero en la blanca no queda lindo, se durmieron en el diseño #NocheBlanca2019 #NocheBlanca #LDUQ @somos_liga @LDU_Oficial pic.twitter.com/RrZQDkDN3B

Horrible camiseta de liga

— Put your Money on Me (@femomau88) February 2, 2019