Hernán Barcos terminó su contrato con Cruzeiro y suena para un club de Ecuador

View this post on Instagram

Boa tarde! Hoje deixo um clube maravilhoso que me deu a oportunidade de voltar ao Brasil e ser campeão. Agradeço a cada um dos que fazem parte do Cruzeiro, funcionários de todos os setores, atletas, comissão técnica e diretoria que sempre me trataram com respeito e carinho. Desejo muito sucesso nesse 2019, e para maior torcida de Minas, meu muito obrigado! Companheiros lutem como sempre que as conquistas estão aí pra serem alcançadas. Abraço grande a toda a família azul. 🦊🔵⚪