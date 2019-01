Martha, víctima de violación grupal, habló tras los sucesos: "Ellos pertenecían a mi círculo más cercano de amigos"

Miles de personas se han manifestado dentro y fuera de Ecuador para pedir justicia por el caso de Martha. Una mujer de 35 años que fue víctima de violación el pasado domingo en el norte de Quito. El hecho fue cometido por tres hombres, dos de ellos sus amigos.

Hoy, en entrevista para Teleamazonas, brindó sus primeras palabras a la opinión pública.

"Aún me cuesta mucho hablar del tema. Quiero mostrar mi agradecimiento, y pedir que Dios nos bendiga a todos", indicó la mujer que ha pedido se guarde su identidad.

Ella agradeció a todos, niños, niñas, adolescentes y adultos "que se han unido para luchar contra esto. Solo tengo palabras de agradecimiento".

ACUSADOS FORMAN PARTE DE SU GRUPO DE AMIGOS

Martha al ser consultada por los acusados del acto de violación indicó que ellos pertenecían a su círculo más cercano de amigos. "Con dos de ellos me llevo más de dos años y medio. He salido en varias ocasiones, incluso yo soy la nueva en el grupo. Hay otras personas que nos conocen mucho más tiempo, que nos conocen 5, 6, 10 años. No, no había ninguna señal, ningún comportamiento que me podía haber advertido de que yo estaba en peligro y que me iba a pasar esto".

Martha, al ser consultada por su estado de salud, indicó que de las heridas se están recuperando. "Fisicamente me encuentro mejor, la mayoría de las heridas se están cicatrizando, tengo algunas molestias que con el paso de l tiempo irán mejorando", confirmó

Sobre su estado emocional indica que no ha podido asimilar lo que pasó. "Sé que va a tardar, pero cuento con todo el apoyo de mi entorno, de mi familia. Tengo psicólogos que están a mi disposición y con la ayuda de Dios sé que voy a salir adelante".

MARTHA ENVÍA UN MENSAJE

"Lo único que puedo pedir es que no se queden calladas. Busquen a al guíen a un profesional, amigo o familiar. Siempre va a existir alguien que los va a apoyar. En mi caso, gracias a Dios, tuve dos ángeles que me rescataron y que dieron aviso a la Policía. Quizás yo sola no lo hubiese hecho y de esa forma no hubiésemos evitado de que existan más Marthas", sostuvo en entrevista telefónica.

EN TEMAS RELACIONADOS: