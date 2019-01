Rally Dakar 2019: Estos son los principales favoritos para ganar en la categoría motos

El Dakar 2019 que se disputará en Perú del 7 al 17 de enero. Los 138 pilotos de moto deberán recorrer 5.000 kilómetros. Entre los pilotos favoritos se destacan nombres como Matthias Walkner, Sam Sunderland, Joan Barreda o Kevin Benavides, entre otros.

El austriaco Mattias Walkner fue campeo de la competencia por primera vez en el 2018. Para 2019 el austriaco que compite por KTM tiene un importante reto, validar la victoria del anterior año.

Por otro lado el británico, Sunderlan ganó en el 2017, ya que en el 2018 tuvo una caída y se retiró de la competencia. Para este año Sam competirá por el Red Bull KTM Factory Racing.

💪

Benjamin Melot 🇫🇷 is training with @Sundersam in Dubaï !

🎙️ "It's really nice to train with Sam and to receive his advices for #Dakar2019 !"

Benjamin Melot 🇫🇷 se entrena con @Sundersam en Dubaï

🎙️ "¡Es realmente una buena oportunidad recibir sus consejos para el #Dakar2019 !" pic.twitter.com/HLUeHG98wU

— DAKAR RALLY (@dakar) December 17, 2018