Rally Dakar 2019: Estos son los principales favoritos para ganar en la categoría coches

El Dakar 2019 que se disputará en Perú del 7 al 17 de enero tendrá en la categoría de coches a unos 96 vehículos, pero estos son los 5 pilotos favoritos para llevarse el triunfo.

El vigente campeón busca su tercer título para completar un triplete con tres coches diferentes, tras haber ganado con Volkswagen (2010) y Peugeot (2018). Ahora a bordo de un Mini, el madrileño, de 56 años, correrá su duodécimo Dakar y lo volverá a hacer con su compatriota Lucas Cruz como copiloto.

El Mini número 300 ya está camino de Peru!! Buen trabajo ⁦⁦ @XraidTeam ⁩ // The Mini number 300 is already on the way to Peru. Good job ⁦ @XraidTeam ⁩. pic.twitter.com/0qdu2Ple0a

El jeque es ya un clásico del Dakar. Correrá el rally por decimoquinta vez y al igual que Sainz busca su tercera victoria tras haber ganado en 2011 con Volkswagen y en 2015 con Mini. Ahora quiere dar su primer triunfo en el Dakar a Toyota, tras el segundo puesto logrado el año pasado. Viene además de ganar el rally de Marruecos.

Puede ser la revelación de este Dakar. El polaco es el actual campeón del mundial de cross country al vencer en cuatro de las nueve citas del año y mantiene una trayectoria ascendente en el Dakar desde que hace cuatro años se pasó de las motos a los coches. El año pasado acabó quinto.

El 'Señor Dakar' es el piloto más laureado y experimentado del rally. Participa en la carrera de manera ininterrumpida desde 1988 y acumula 13 victorias, de ellas 6 en moto y 7 en coche. A sus 53 años quiere seguir ampliando ese envidiable palmarés antes de cumplir su sueño de correr el Dakar con su mujer Andrea como copiloto.

Interview with the MINI JCW Buggy drivers ahead of Dakar 2019. The big MINI three-way interview with Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz and Cyril Despres – Peterhansel: “I have never experienced team spirit like this.” https://t.co/GGbu6z9Gfr pic.twitter.com/bHDZWERxXG

— Sandal MINI (@Sandal_MINI) January 3, 2019