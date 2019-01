Otro escándalo salpica al fútbol ecuatoriano. El futbolista quiteño de 26 años, Diego Armas que fue figura en el Técnico Universitario de Ambato, acudió a la Fiscalía para presentar su denuncia al presidente del club ambateño, Tito Jara por adulteración de contratos.

En un documento que lo publicó el periodista deportivo, Reinaldo Romero en su cuenta de Twitter, el jugador reclama que el presidente de Técnico Universitario ha dado a conocer un contrato de Armas con el club pero el mismo está adulterado.

El presunto contrato adulterado presenta que sus derechos le pertenecen al "rodillo rojo" por 4 años más . Armas afirma que él no ha firmado nada y que su contrato terminó el 31 de diciembre del 2018.

“Es el caso Señor Fiscal que yo soy futbolista profesional perteneciente hasta el 31 de diciembre del año 2018 al Club Técnico de la Ciudad de Ambato, es así que el Señor que responde a los nombres de Tito Hernán Jara Zurita, presidente de Técnico Universitario, presenta un documento futbolístico adulterado a la FEF con fecha 11 de diciembre de 2018”, es como inicia su denuncia.

“Documento en el cual indica que he firmado 4 años más a fin de seguir prestando mis servicios a dicha institución, perjudicándome ya que yo no he firmado documento alguno con el club antes mencionado, ya que en mi último contrato firmado el 1 de marzo de 2017, se acordó que jugaría hasta el 31 de diciembre del año 2018”, continúa el enganche capitalino.

Adulteración de Contratos: Diego Armas denunció al presidente de Técnico Universitario / Captura de pantalla

“Señor Fiscal solicito se realice las investigaciones correspondientes a fin de determinar las alteraciones de todo el documento, autenticidad de mi firma y comparación con contratos verdaderos y anteriores”, culmina Armas en su denuncia contra Tito Jara, después de que registrara 41 actuaciones con 13 goles anotados para el Rodillo el año pasado.

Armas confirmó acuerdo con Universidad Católica Mientras soluciona un problema a través de la Fiscalía con la directiva de Técnico, que ha presentado en la FEF un contrato con aparente falsificación de firma, el mediocampista alistará su paso al 'Trencito Azul'. "Al terminar el campeonato se cortó toda relación con los dirigentes en Ambato. Mi contrato terminó el 31 de diciembre. He firmado mi contrato ayer (martes) con Universidad Católica y todo está en regla. En la FEF estoy arreglando esta falsificación de contrato presentado desde Ambato y con la denuncia legal correspondiente", expresó Armas en entrevista con radio La Red. Diego Armas: He firmado mi contrato ayer con @UCatolicaEC y todo está en regla. En la FEF estoy arreglando esta falsificación de contrato presentado desde Ambato y con la denuncia legal correspondiente. #DesdeLasCanchasEC — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) January 2, 2019 Siga leyendo: ¿Fernando 'Chiqui' Guerrero cambia Liga de Quito por Emelec? Relacionado