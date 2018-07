Lewis Hamilton dio contundente golpe a Sebastian Vettel en su tierra

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó este domingo 22 de julio de 2018 el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y le quitó el liderato a Sebastian Vettel.

Superó a los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari).

Con este triunfo número 66 de su carrera, Hamilton recupera el liderato del Mundial con 17 puntos más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Vettel tuvo que abandonar en la vuelta 52 bajo la lluvia cuando lideraba la carrera.

Es la primera ocasión en que el piloto de Stevenage logra la victoria después de haber salido por debajo del sexto puesto.

"Siempre hay que creer", explicó orgulloso el cuádruple campeón del mundo.

"El equipo realizó un gran trabajo, el coche estuvo fantástico", añadió al final de la carrera.

Con el cielo descargando una intensa tormenta mientras sonaba el himno británico en honor al vencedor, Hamilton agradeció a sus hinchas y a su país.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) desafió la lógica en el Gran Premio de Alemania.

Con una remontada desde la decimocuarta posición, se aupó al liderato en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

I wish I could describe this feeling right now… What a day, true proof that you should never give up!! The team did such a great job as they always do, I can’t thank them enough! I kept the belief and it came true. A big, big thanks to God 🙌🏾 #Godisthegreatest @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/5j3VBNFpJA

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 22, 2018