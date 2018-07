Locura en Turín: Juventus presentó a Cristiano Ronaldo e hizo chequeos médicos

El portugués Cristiano Ronaldo fue presentado hoy 16 de julio de 2018 en Turín, como nuevo jugador de Juventus.

Él aseguró que tomó la decisión de dejar el Real Madrid después de la final de la Liga de Campeones ganada contra el Liverpool en Kiev (Ucrania).

Ronaldo expresó su agradecimiento a la afición del Real Madrid por el trato que le dedicó en sus nueve temporadas como jugador blanco.

Subrayó que ahora está concentrado en triunfar con Juventus, en su rueda de prensa de presentación organizada en el Allianz Stadium.

En Kiev no había decidido nada. La forma de cómo he llegado aquí no es tan importante. Estoy bien emocionalmente y físicamente".

"Por eso, la manera de cómo he venido aquí me enorgullece", aseguró Ronaldo, que estuvo acompañado por su madre, su novia, su hijo y su representante, Jorge Mendes.

📷 La imagen del día: Cristiano Ronaldo posa con la camiseta de su nuevo equipo, la @juventusfc https://t.co/EqkpkZ6jnU #CR7DAY pic.twitter.com/Oo7Z2JUYDT — MARCA (@marca) July 16, 2018

"Soy diferente con respecto a todos los demás, a todos los jugadores que tienen 32, 33 o 34 años", agregó el portugués, destacando que se siente en gran estado de forma y listo para un nuevo reto.

Llega a la Juventus orgulloso por haber hecho historia en el Real Madrid, con el que conquistó 16 trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, y con el que anotó 451 goles en 438 partidos.

¡Un placer conocerte, @Cristiano! 🤝 El detrás de las cámaras del encuentro con los nuevos compañeros y el nuevo Mister en el JTC. 😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/8lBLB48aLB — JuventusFC (@juventusfces) July 16, 2018

CRISTIANO ESTÁ AGRADECIDO CON EL REAL MADRID.

"He hecho una historia brillante en el Madrid, fue un club que me ha ayudado en todo. Quiero agradecer a todos los 'fans', que me han ayudado en todo, pero eso ha terminado", declaró un Ronaldo que estuvo muy sonriente y tranquilo a lo largo de toda su rueda de prensa.

También explicó que su decisión de fichar por el Juventus fue "fácil", pues se trata de uno de los mejores clubes del mundo, con un gran técnico, Massimiliano Allegri, y directivos acostumbrados a triunfar.

