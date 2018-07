Rusia 2018: David Beckham y Zlatan Ibrahimovic apostaron en los cuartos de final

El astro sueco Zlatan Ibrahimovic y el inglés David Beckham apostaron amistosamente antes de los cuartos de final en Rusia 2018 donde se está jugando Suecia vs Inglaterra. En el primer tiempo Inglaterra gana 1-0 a Suecia.

Zlatan Ibrahimovic desafió a David Beckham por medio de su cuenta de Twitter en la víspera del enfrentamiento por los cuartos de final.

"David Beckham, si gana Inglaterra te compro la cena en cualquier parte del mundo que desees, pero si gana Suecia, me compras lo que quiero de Ikeasverige (tienda de muebles sueca), ¿está bien?" escribió el sueco.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 6, 2018