Inesperado mensaje a Sergio Ramos de la Unión Europea de Judo

El defensor español del Real Madrid, Sergio Ramos, continúa recibiendo mensajes en las redes sociales, por el desafortunado episodio que vivió con el delantero del Liverpool, Mohamed Salah.

Después de una ola de críticas de usuarios, que en su mayoría coincidieron en que fue un movimiento intencional para lastimar a Salah, la Union Eurpea de Josó se pronunció. La misma expñicó de una forma más técnica lo que había ocurrido.

What do you think about this foul during the #UCLFinal between #RMALIV? https://t.co/zGhEHchtDw pic.twitter.com/SAprXfttKD

— European Judo Union (@europeanjudo) May 28, 2018