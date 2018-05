Los memes que dejó la final de la Champions League

Después del triunfo y espectacular récord que alcanzó Real Madrid , este sábado 26 de mayo, tras ganar 3-1 a Liverpool se ha generado un conjunto de reacciones a través de redes sociales. Los protagonistas han sido Sergio Ramos y el arquero alemán Loris Karius.

El jugador español y el guardameta alemán fueron criticados por su acciones dentro del campo. Ramos por la falta que posiblemente dejaría fuera del mundial a Salah, mientras Karius falló en dos oportunidades que otorgaron la víctoria al Real Madrid.

A continuación revisamos reacciones y 'memes' que dejó la final de Champions League disputada en el Olímpico de Kiev, Ucrania.

Best assist by any Goalkeeper in a Champions League Final ?#Karius #UEFA #ChampionsLeagueFinal #Liverpool #RealMadrid #LFC #Madrid #madridvsliverpool pic.twitter.com/LrVN9fnYXB

— Manmeet Makkar (@MsM_009) May 26, 2018