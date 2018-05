Alexander Domínguez: “Bauza es un excelente entrenador y conoce el medio, si se le da oportunidad de dirigir bienvenido sea”

Gustavo Lescovich, representante de Alexander Domínguez y otros jugadores ecuatorianos, se refirió a la posibilidad que el Patón Bauza dirigirá la selección ecuatoriana de fútbol. “Esta semana llega Bauza al país para trabajar un poco y ver las posibilidades del futuro cercano”, afirmó Lescovich.

Alexander el “Dida” Domínguez habló sobre la posibilidad que el director técnico argentino dirigirá a Tri. “Bauza es un excelente entrenador y conoce el medio, si se le da oportunidad de dirigir bienvenido sea”, comentó Domínguez.

Según FútbolEcuador, Carlos Villacís, presidente de la FEF, aseguró que no ha entablado ningún charla con el ‘patón’. “No sé con quien habló Bauza. Yo he hablado con siete u ocho técnicos. Con Edgardo tenemos una buena amistad pero no he hablado con él”, fue lo que manifestó el presidente de la Ecuafútbol.

