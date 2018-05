Carlos Villacís: “No sé con quien habló Edgardo Bauza”

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que en agosto próximo arrancará el proceso para el Mundial de Catar 2022. Al mismo tiempo señaló que ahí se presentará al nuevo seleccionador de la 'Tri'.

Villacís

Según FútbolEcuador, Carlos Villacís, presidente de la FEF, aseguró que no ha entablado ningún charla con el ‘patón’. “No sé con quien habló Bauza. Yo he hablado con siete u ocho técnicos. Con Edgardo tenemos una buena amistad pero no he hablado con él”, fue lo que manifestó el presidente de la Ecuafútbol.

Copa América

Al término de la sesión semanal de la FEF, el directivo añadió que "comenzará la preparación para la Copa América del próximo año en Brasil".

"Ya empieza el movimiento fuerte con la selección de Ecuador y que se tenga la seguridad que vamos a llegar a Catar. Estamos haciendo un seguimiento muy de cerca a nuestros futbolistas, desde la selección Sub'20 que actualmente dirige Jorge Célico", añadió.

Bolillo

"Bolillo" Gómez forma parte de las varias opciones que baraja la actual administración de la FEF. Hasta el propio seleccionador ha resaltado las conversaciones con los directivos.

