Futbolistas ecuatorianos envueltos en escándalo público

El 2017 fue año de muchos escándalos que dejaron mal parado al fútbol ecuatoriano. Muchos problemas como, el fracaso mundialista y la terquedad de Gustavo Quinteros. Pasando por los actos de corrupción de Luis Chiriboga en la Conmebol, hasta la salida nocturna de los cinco futbolistas. Esto sucedió en plena concentración por eliminatorias mundialistas. En la última mencionada, estuvo involucrado el experimentado Enner Valencia.

A pesar de que los escándalos de todo tipo persiguen a todos los deportistas, los futbolistas ecuatorianos no se han quedado atrás. En lo que va de este año 2018 ya se han registrado tres casos de alborotos en los que están involucrados futbolistas profesionales.

Futbolistas implicados en escándalos

1. Armando Paredes:el 19 de marzo se viralizó un video de una fiesta en Vinces. En aquel video se ve Armando Paredes dentro de una pelea. Paredes habría amenazado al organizador del evento y el mismo pidió que fuera retirado del evento por guardias de seguridad.

2. Jorge Guagua: el pasado 25 de abril, Jorge Guagua, fue protagonista de un escándalo. Esto porque el zaguero no fue considerado para el viaje de los de Guayaquil a Buenos Aires, para medirse con River en la Copa, y el jugador aprovechó el tiempo libre para salir de fiesta. El futbolista fue grabado en una salsoteca en estadio de ebriedad, y sin camiseta, video que se viralizó rápido por las redes sociales, y por lo que el ex seleccionado ecuatoriano tuvo que salir a dar explicaciones y pedir disculpas. Debido a esta falta, el jugador no fue considerado para viajar a Argentina a disputar la Copa Libertadores ante River Plate.

3. José Angulo: El pasado 6 de mayo se registró un incidente en un conjunto habitacional en el Valle de los Chillos. Aparentemente el delantero ecuatoriano, José ‘Tin’ Angulo, estaría preso junto a otros futbolistas de los clubes Universidad Católica y América de Quito por escándalo público.

#Atencion Jose "Tin" Angulo, un elemento de @UCatolicaEC y otro de @CDAmerica_Quito fueron recluidos por la policía por escandalo público y amenazas a los vecinos en un conjunto habitacional en el Valle de los Chillos Via @teleamazonasec @AreaDeportivaFM — CésarManuelÁlvareƵ™ (@CManuelAlvarez) May 7, 2018

Detención jugadores en el Valle de los Chillos. Futbolistas implicados. PATRIXON PADILLA

reserva catolica BRYAN M. LERMA

reserva catolica JOSE "Tin" ANGULO

sancionado por el TAS

Independiente del Valle JERRY LEON

catolica primer equipo — Cristina Castelo (@criscastelov) May 7, 2018

El futbolista regresó al profesionalismo en junio luego de dar positivo en un control de dopaje. Sin embargo, la FIFA apeló al castigo de un año que le impuso la Conmebol en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El organismo ratificó el argumento de la FIFA y ratificó la suspensión de cuatro años al delantero por consumo de cocaína.





Publicidad





Relacionado: