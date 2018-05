Copa Libertadores: Aníbal Mosa, dirigente de Colo Colo, arremete con el estadio Jocay de Manta

El partido de Delfín ante Colo Colo por la cuarta fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores se retrasó debido a una falla eléctrica. Esto obligó a apagar las torres de iluminación. El cotejo debía iniciarse a las 19:45 pero comenzó pasadas las 20:30.

Copa Libertadores: Sigue en vivo el partido Delfín vs. Colo Colo

Ante el hecho, el dirigente de Colo Colo, Aníbal Mosa, arremetió con el estadio Jocay de Manta en entrevista con Fox Sports. "Esto no ocurre en Chile, ni siquiera en el amateurismo. Esto nos tiene muy molestos, vinimos en un chárter, llegamos dos días antes para tener un buen duelo futbolístico y pasa esto", criticó.

“Nosotros nos estamos comunicando con nuestros abogados para que estudien lo que dice el reglamento. Los jugadores han hecho el calentamiento previo y esto corta todo el trabajo para entrar a la cancha. Está nuestra disposición, estamos acá y no nos vamos a mover, porque podemos correr grandes perjuicios. Queremos jugar, pero la seguridad que se pueda jugar no la tenemos clara. Se prende una torre y se apaga la otra. Es todo muy arcaico”, dijo Mosa.

"ESTO ES MUY DESPROLIJO"#LibertadoresxFOX Aníbal Mosa, dirigente de Colo Colo, expresó su molestia respecto a la situación del corte de luz en el Estadio Jocay que impide jugar el duelo ante Delfín pic.twitter.com/smHeCHRHVl — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) May 3, 2018

Apuntó además que “hay falta de prolijidad para revisar los sistemas eléctricos. Nosotros en el Monumental siempre probamos todo dos días antes porque es Copa Libertadores".

Al finalizar indicó que “nadie nos da la seguridad que cuando vuelva la luz no se vaya a caer la iluminación otra vez. Nosotros vamos a estar imposibilitados de tomar el chárter por esta situación. No me había tocado nunca”.

