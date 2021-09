Michael Morales sería el segundo ecuatoriano en firmar con la UFC

Siete años después podremos tener un nuevo representante ecuatoriano en la UFC. Michael Morales Hurtado se enfrentará ante Nikolay Veretennikov en las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El enfrentamiento será el coestelar de la velada que empezará a las 19:00 y se podrá disfrutar por las plataformas de UFC Fight Pass y Star Plus. El ganador de la pelea podrá hacerse acreedor de firmar un contrato con esta empresa de artes marciales mixtas.

La lucha es parte de la quinta temporada del programa Danna White’s Contender Series. El oriundo de Pasaje, Machala, llega con un récord de 11 victorias sin ninguna derrota.

A sus 21 años se perfila como una promesa del deporte y tras trabas en empresas locales se perfiló para viajar a México y tocar las puertas de la UFC. Su amor por la disciplina se dio desde temprana edad, debutó como profesional en 2017.

Características de Morales

Michael tiene 21 años, mide 1.91, es campeón nacional de muay thai y de lucha y le gusta castigar desde lejos, haciendo valer su físico. El entrenamiento en el Entram Gym de Tijuana le enseñó a generar poder con el juego de piernas y del movimiento de caderas, aprendizaje que potenció la pegada natural.

Su rival será el kajazo Nikolay Veretennikov (9-3), quien viene de ser campeón en Fury FC y quien al igual que Michael, tiene una pegada capaz de apagarle las luces a cualquiera.

Hashem Arkhagha vs AJ Dobson, Steve Nguyen vs Theo Rlayang, Kleydson Rodrigues vs Santo Curatolo y Jacob Rosales vs Victor Martinez son los otros duelos que tendremos el martes 21 de Septiembre en un episodio del DWCS.

