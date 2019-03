Los Rolling Stones cancelan su gira por problemas de salud de Mick Jagger

El grupo inglés de rock The Rolling Stones ha suspendido parte de su gira "No Filters", con conciertos previstos en Estados Unidos y Canadá, porque su cantante, Mick Jagger, necesita "tratamiento médico" debido su estado de salud.

En un comunicado, el grupo explica que los medico de Jagger, le han indicado que debe tratarse y "no puede salir de gira en este momento", si bien esperan que "se recupere totalmente" de su dolencia, que no se ha especificado.

La banda se disculpa por las molestias y asegura que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie "próximamente" el nuevo calendario de conciertos.

Por su parte, Jagger lamentó en Twitter su indisposición y dijo a sus seguidores: "Odio decepcionaros de esta manera".

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019