Capitán América, interpretado por Chris Evans, confiesa que Batman es su súperhéroe favorito

En una entrevista a Chris Evans, quien interpreta a Capitán América desde 2011, confesó que durante mucho tiempo fue un gran FanBoy del popular y oscuro Batman de DC Comic.

Una gran cantidad de lectores de los cómics estarán de acuerdo con Evans, al momento de decir que el justiciero de la noche es uno de los mejores y más cool súper héroes que se han ideado en todos los tiempos. En un video de The Hollywood Reporter el ‘Cap’ América respondió a un Fishing de preguntas, donde unas de ellas fue la siguiente:

Captura de Pantalla The Hollywood Reporter

A lo que él respondió:

"Diré que Batman. Realmente me gustaba, quiero decir, probablemente no debería decir eso, DC, es … no quiero meterme en ningún problema (risas). Pero esas películas de Michael Keaton, eran bastante grandes, así que sí. Voy a decir Batman”.