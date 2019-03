Noche de Metal, Cradle of Filth llegará a Ecuador

El nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, será el predio donde se recibirá a la mítica banda inglesa de Metal Gótico, Cradle of Filth. Ahí los liderados por Dani Filth presentaran los 20 años de su disco Cruelty And The Beast (álbum representativo de la banda) en el marco de su gira Lustmond and Tourgasm. El concierto contará con la presentación de la banda quiteña TOTAL DEATH.

Las entradas

En el 2014 la banda no pudo llegar a tocar el la plaza a de Toros de Quito, por un cierre del aeropuerto de la capital, ocasionado desmanes entre los asistentes. No obstante,, organizadores del concierto aseguran que todo está previsto para recibir a losen Quitocomo parte de la gira que incluye países como Canadá, Estados Unidos, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Suiza, Rusia, México, Costa Rica, Colombia y Perú.es considerada como la banda demetal más importante del planeta. La agrupación se formó en 1991 en el Reino Unido. Su estilo musical ha pasado desde elhasta el gótico, elmetal sinfónico, hasta otras vertientes de metal extremo.

La entrada única es 39 dólares y se expenderán desde el sábado 9 de Marzo en todos los Musicalisimo y Ticketshow de Quito, Guayaquil y Cuenca.

