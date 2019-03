Steven Spielberg arremete contra Netflix y los premios Óscar de la academia

Steven Spielberg arremetió contra los premios Óscar, diciendo que las películas producidas en Netflix debería competir en los premios Emmy de la televisión, más no en los Oscar, y espera que la Academia incorpore cambios en sus bases. “Steven está convencido de las diferencias entre el streaming y el estreno en salas” dijo un vocero de su productora Amblin.

Luego de estas fuertes criticas del director de E.T, Netflix publicó en la noche del domingo en su perfil oficial de Twitter una respuesta al legendario director estadounidense, quien se ha mostrado en contra de unir en los Óscar a las películas de esta plataforma que se estrenan prácticamente de forma simultánea en cines y en el ámbito doméstico.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019