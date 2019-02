Crisis Venezuela: En Barquisimeto se reportó que la policía se unió a quienes marcharon contra Maduro

Este 2 de febrero, en medio del ultimátum que dio la Unión Europea para que Nicolás Maduro convoque elecciones para dar fin a la crisis política y humanitaria que vive el país, en la ciudad de Barquisimeto se ha registró una sublevación de policías en contra el gobierno chavista.

En la red social Twitter, usuarios publicaron imágenes de las protestas donde la ciudadanía salía para marcha de manera pacifica contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En un video, un oficial de la policía Nacional Bolivariano (PNB) expresó a los marchantes : “Prefiero retirar a mis hombres antes que reprimir al pueblo”.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional estadounidense ha destacado la retirada de policías en Barquisimeto y ha hecho un nuevo llamamiento al levantamiento militar.

Massive protests in Caracas and across Venezuela, fighting for their democracy and to rid themselves from the shackles of the former regime. Even the police in Barquisimeto are supporting the protestors. The United States stands with the people of Venezuela! pic.twitter.com/heuRyN72Lj

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019