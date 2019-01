Marvel: El trailer de 'Spider-Man Far From Home' ha revelado el futuro de Iron Man tras 'Avengers 4'

Spider- Man: Far From Home estrenó su primer trailer el cual tuvo el mayor número de vistas acumuladas en sus primeras 24 horas en YouTube: 130 millones, mayor que sus antecesoras. En esta nueva cinta de Marvel reveló no solo algunos personajes que aparecerían en el filme, sino también habría revelado qué sucedió tras los eventos de Avengers 4.

Esta pieza cinematográfica se desarrolla cuando Peter Parker y sus amigos van de vacaciones de verano a Europa. Sin embargo, los amigos no alcanzan a descansar, ya que Peter tendrá que aceptar ayudar a Nick Fury y descubrir el misterio de “Los Elementales” que causan desastres naturales y destrucción en toda Europa.

El trailer también muestra como lucirá en esta entrega Mysterey (Jake Gyllenhaal)otro villano del universo de Marvel Asimismo, se destaca el rol de Nick Fury (Samuel L. Jackson) y la presunta relación de May Parker (Marisa Tomei) con el personaje de Jon Favreau, Happy Hogan, la mano derecha de Tony Stark.

Se presume que esta cinta estaría ambientada tiempo después de que Tony Stark sufriera un destino fatal en la lucha contra Thanos. Es decir, el Hombre de acero” caería frente a Thanos en circunstancias todavía desconocidas.

¿Qué pasó con Iron Man tras chasquido de Thanos ?

En el avance de Avengers: Endgame nos presentan a Stark solo en el espacio confesando que ha estado vagando por mucho tiempo y que esta a punto de morir. Esto luego del chasquido que realizó Thanos con su Guantelete del Infinito.

Según una actualización de la marca de carros Audi, en uno de sus vehículos, intuyo que Rocket de los Guardianes de la Galaxia sería quien rescate a Tony Stark de estar errante en el espacio, de esa forma se abren las puertas a un encuentro entre ambos personajes en "Avengers: Endgame". Por lo pronto, parece seguro que el multimillonario no morirá de hambre en una nave espacial en medio del cosmos.

¿Cuál será el desenlace de Iron Man?

Tal parece lo que le llevará Iron-Man a hacer el sacrificio final, sería la muerte de Peter Parker. Recordemos lo que dijo en "Spider-Man: Homecoming":

"¿Qué pasaría si alguien hubiera muerto esta noche? Sería otra historia, ¿verdad? Porque eso sería tu culpa. Y si tú murieras, yo sentiría que sería mi culpa. No necesito eso en mi conciencia."