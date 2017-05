Luis Fonsi cumplirá el sueño de niña que baila "Despacito"

El cantante Luis Fonsi publicó, el pasado 20 de abril, en su cuenta de Twitter un video que lo conmocionó, en él se observa una niña con cáncer bailando “Despacito” desde la habitación de un hospital.

El pasado 5 de mayo, Fonsi sorprendió a la niña de diez años a través de una llamada que realizó primero a la madre de la menor y después a la protagonista del baile. En la conversación el cantante le dice a la niña:

Te quise llamar porque por ahí en las redes vi tu video y me emocionó muchísimo. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de llamarte, primero que todo, para saludarte, enviarte un beso gigantesco, decirte que me emocionó mucho ver tu ánimo, tu energía”, según la conversación publicada en el medio chileno 24horas.