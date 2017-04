El video que conmovió a Luis Fonsi

Luis Fonsi, a través de su cuenta en Instagram, publicó un video en el que aparece una niña con cáncer bailando “Despacito” desde la habitación de un hospital.

El video que compartió el artista estuvo acompañado de un emotivo mensaje:

Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música!! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, Amor, Fe, Familia…Que mucho nos enseñan los niños

En el video se puede ver a la niña bailando el hit musical siguiendo la coreografía de un grupo de paramédicos disfrazados de payaso.

El éxito de Luis Fonsi “Despacito”, que pasa por ser la canción en español que más alto ha llegado nunca en la lista mundial de escuchas de Spotify, cuenta con un nuevo impulsor, Justin Bieber, el cual interpreta el tema en una nueva versión que acaba de ver la luz.

Come on over in my direction / So thankful for that, it’s such a blessin’ ¡yeah!” arranca esta nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Luis Fonsi también fue la estrella invitada al concierto ofrecido por Bieber en la capital puertorriqueña, donde interpretó por primera vez sobre un escenario la nueva versión de “Despacito”.

Recientemente, Gianluca Vacchi bailó “Despacito” junto al cantante Luis Fonsi.