Supercopa de Europa: el millonario premio que le espera a Willian Pacho y al PSG

El PSG o Tottenham, alzándose con la Supercopa de Europa este miércoles 13 de agosto, obtendrá una réplica oficial del trofeo (ya que el original es propiedad de la UEFA), junto a 50 medallas de oro para los ganadores y otras 50 de plata para el subcampeón. Además, recibirá €5 millones de euros como premio económico, mientras que el equipo que pierda se llevará €4 millones.

¿Qué distingue al premio que se entrega?

El trofeo de la Supercopa UEFA, con su diseño icónico elaborado por el taller Bertoni en Milán, mide 58 cm y pesa 12,2 kg, en uso desde 2006.

El ganador no se lleva el trofeo original (que permanece en poder de la UEFA), pero sí una réplica de tamaño completo autorizada por el reglamento, junto con las medallas que reconocen la conquista.

¿Qué otras sorpresas acompañan el evento?

La edición 2025 se celebra en el íntimo Estadio Friuli de Udine (capacidad para 25.000 espectadores), que recuerda grandes momentos del fútbol europeo y mundial. Este año se vive un choque inédito entre PSG y Tottenham, con 6.000 hinchas del PSG ya animando con fuerza en Italia.

Por si fuera poco, hay restricciones comunes en bares locales: solo se permite la venta de cerveza, producto de una medida de la UEFA previamente impuesta.