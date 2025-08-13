PSG vs Tottenham: dónde ver EN VIVO el partido, hora y alineaciones

El miércoles 13 de agosto de 2025, Paris Saint-Germain y Tottenham disputan la Supercopa de Europa en el Stadio Friuli (Udine, Italia). En Ecuador, el partido comienza a las 14:00 y se verá por ESPN y en streaming por Disney+. El duelo enfrenta al campeón de la Champions League (PSG) y al campeón de la Europa League (Tottenham) en un choque inédito por el trofeo.

¿A qué hora se juega en Ecuador y dónde verlo?

El pitazo inicial es a las 21:00 locales (Udine), que equivalen a las 14:00 en Ecuador. La UEFA lista a ESPN como socio de TV para Sudamérica (excepto Brasil), y medios regionales confirman la emisión para Ecuador por ESPN y streaming en Disney+. Revisa tu guía local de operador de TV o la app de Disney+ para el acceso al directo .

Posibles alineaciones y bajas de última hora

Los dos equipos llegan con ausencias sensibles. Según reportes de prensa, en PSG no entran por decisión técnica varios nombres (entre ellos Donnarumma y Asensio), mientras João Neves está sancionado.

En Tottenham, Maddison queda fuera por lesión de rodilla; Dragusin y Kulusevski también están de baja, y Solanke/Udogie son duda. Probables XI:

Sede y contexto del partido

PSG (Luis Enrique): Chevalier; Achraf, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Chevalier; Achraf, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Tottenham (Thomas Frank): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

La Supercopa 2025 se disputa en el Stadio Friuli (Udinese), un recinto de 25.000 espectadores con historial de partidos mundialistas y finales UEFA juveniles. Es la primera oportunidad de ambos clubes para alzar esta copa: el PSG llega como rey de Europa; los Spurs, renovados bajo Thomas Frank, buscan extender su resurgir continental.

Ficha rápida (Ecuador): Miércoles 13/08/2025 – 14:00; TV: ESPN; Streaming: Disney+ (suscripción activa requerida).