“Pacho y su camino a la gloria”: cerca de reescribir la historia ecuatoriana en la Supercopa

Hoy se presenta otra oportunidad para el fútbol ecuatoriano de ser parte de la historia europea, William Pacho en la defensa del PSG, portando el título de ganador de Champions League nuevamente puede ser el primer ecuatoriano en tener una ventana abierta para consolidarse con un título europeo; la Supercopa; donde enfrentará al Tottenham Hotspur en el Stadio Friuli de Udine (Italia) a las 2 de la tarde hora ecuatoriana.

PUBLICIDAD

Historia ecuatoriana por la Supercopa

Ecuador pudo ser parte de la disputa por el título europeo en anteriores encuentros, como el de Antonio Valencia con un consolidado Manchester United campeón de Europa League, pero el equipo de“Toño” sufrió una derrota de 2 a 1 ante el campeón de Champions del momento Real Madrid.

Antonio Valencia figura ecuatoriana de los Red Devils Fuente: @CSarmiento_17

Se le suma Pervis Estupiñán en la edición 2020 – 2021, como campeón de la Europa League en el Villarreal, su encuentro contra el Chelsea le daría una oportunidad por el título, pero una tanda de penales reñida de 6 a 5 haría que el equipo inglés sea campeón.

Pervis Estupiñan y su camino en el Villarreal Fuente: @sabiomanagerec

Pacho imparable: éxitos individuales y hazañas colectivas

Pacho y Ecuador caminando alto en Europa Fuente: @Diego_Briones13

Desde que dejó Ecuador, su crecimiento ha sido constante. Su aventura europea comenzó en el Royal Antwerp de Bélgica, donde rápidamente se consolidó como titular y se coronó campeón en dos ocasiones. Luego dio el salto a la Bundesliga, firmando con el Eintracht Frankfurt, donde su solidez defensiva lo proyectó como una promesa en ascenso dentro del fútbol internacional.

El verdadero despegue llegó cuando el PSG lo fichó. La lesión de Presnel Kimpembe abrió la puerta, y Pacho no la desaprovechó. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el tricolor se ganó un lugar en el once titular y se convirtió en uno de los pilares defensivos del equipo. Su rendimiento ha sido tan alto que hoy es considerado entre los mejores zagueros del continente.

Su impacto no solo se refleja en lo individual, sino también en lo colectivo. En la última temporada, Pacho fue protagonista del triplete nacional francés, ganando la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Pero el mayor logro fue conquistar la primera Champions League en la historia del PSG, un título que se le había escapado al club parisino durante décadas y convirtiéndolo en el primer ecuatoriano en ganarla.