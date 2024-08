La boxeadora italiana pide perdón a Khelif tras el incidente que conmocionó a París 2024

El combate entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif en la categoría de boxeo femenino de 66 kilos, que se realizó el pasado jueves, el 1 de agosto en los Juegos Olímpicos de París. Fue motivo de polémica, ya que Angela abandonó el combate a los 46 segundos . Asimismo en medio de ira y llanto arremetió contra su oponente alegando que “ Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte ”.

PUBLICIDAD

La argelina Imane Khelif, a la derecha, derrota a la italiana Angela Carini en su combate de peso welter femenino del torneo olímpico de boxeo, el jueves 1 de agosto de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/John Locher) AP (John Locher/AP)

Este viernes, Angela realizó declaraciones que fueron recogidas por el medio de su país La Stampa y La Gazzetta dello Sport. En el mismo, pidió disculpas por el trato que ofreció a la argelina Imane Khelif, tras el combate ya que no estrechó la mano de su rival.

Tras el combate, las redes sociales se inundaron de comentarios transfóbicos, donde muchos usuarios, erróneamente, acusaron a Khelif de tener “una ventaja física” injusta por su apariencia.

“Lo siento por mi oponente”, declaró a La Gazzetta dello Sport. “Si el COI ha dicho que puede luchar, respeto esa decisión”.

Imane Khelif vs Angela Carini AP (John Locher/AP)

“Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí. Le pedí a mi padre que está ahí arriba que me dé fuerzas, pase lo que pase estaría a su lado. Mi padre y Dios eligieron este camino, por lo que a mí respecta respeto a todos mis oponentes. Pero en menos de un minuto, ya no tenía ganas de pelear. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta”, argumentó Carini.

La boxeadora italiana reconoció su error al no estrechar la mano de su rival y atribuyó su comportamiento a la tensión competitiva. “No era mi intención”, agregó Carini. Asimismo, ha expresado su deseo de reconciliarse con Khelif y que “abrazaría” a la argelina si volvieran a verla.

Esta semana, el Comité Olímpico Internacional defendió repetidamente el derecho de Khelif a competir: “nació mujer, fue registrada como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer, tiene pasaporte femenino (...) Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han perdido y han ganado contra otras mujeres a lo largo de los años”.

PUBLICIDAD

“En realidad, quiero pedirle disculpas a ella y a todo el mundo. Estaba molesta porque mis Olimpiadas se habían esfumado”, añadió.

Imane Khelif ha causado controversia por vencer con facilidad a Angela Carini. Foto: Richard Pelham/Getty Images

Está previsto que Khelif vuelva al ring el sábado para disputar un combate de cuartos de final.