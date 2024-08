La polémica sacude el boxeo: ¿Quiénes son realmente Imane Khelif y Lin Yu-Ting?

Las recientes fotografías de las boxeadoras olímpicas Imane Khelif y Lin Yu-Ting de su infancia, han logrado desmentir las acusaciones que pesaban sobre ellas y han reivindicado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ellas han sido las protagonista sobre un intenso debate sobre cuestiones de género en el deporte, acaparando la atención internacional.

PUBLICIDAD

Por una parte, la boxeadora argelina, Imane Khelif, ha sido el centro de una intensa polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su abrumadora victoria sobre su rival italiana, en apenas 46 segundos. Al igual que su homóloga, l a boxeadora taiwanesa, Lin Yu-Tingi, ha enfrentado duras críticas y cuestionamientos sobre su elegibilidad debido a su condición hiperandrogenismo o androgenismo.

Según el Instituto Bernabeu menciona que este trastorno “Aproximadamente tres de cada cuatro pacientes con SOP (según criterios de diagnóstico del NIH/NICHD 1990) presentan hiperandrogenismo, siendo la testosterona libre el principal marcador predictivo con aproximadamente 60% de los pacientes con niveles por encima de la normal.” Es decir, trastorno en mujeres eleva los niveles de testosterona por encima de lo considerado normal.

La argelina Imane Khelif (derecha) y la italiana Angela Carini reaccionan tras el triunfo de la primera en una pelea preliminar de boxeo olímpico, el jueves 1 de agosto de 2024, en París (AP Foto/Ariana Cubillos) AP (Ariana Cubillos/AP)

No obstante, la COI (Comité Olímpico Internacional), ha salido a en defensa de ambas deportistas, “la prueba de la testosterona no es una prueba perfecta. Muchas mujeres pueden tener niveles de testosterona iguales o parecidos a los de los hombres, sin dejar de ser mujeres”.

Su portavoz Mark Adams, afirma que “nació mujer, fue registrada como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer, tiene pasaporte femenino (...) Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han perdido y han ganado contra otras mujeres a lo largo de los años”, e incluso, en Tokio 2020, Khelif llegó a cuartos de final.

Asimismo, afirmó “No se trata de un caso de transexualidad”.

Lin Yu-Ting | La boxeadora también está envuelta en la polémica de los JJOO (@boxing_ting/Instagram)

A pesar de los rumores, Khelif se identifica como mujer cisgénero, lo que significa que su género asignado al nacer coincide con su identidad de género (se identifica y expresa como tal). Sin embargo, su apariencia física y sus niveles hormonales han generado confusión y la han llevado a ser erróneamente clasificada como intersexual.

PUBLICIDAD

Según la IBA (Federación Internacional de Boxeo), los exámenes médicos a los que fueron sometidas las boxeadoras no incluían un análisis de testosterona, sin embargo, los resultados obtenidos sugirieron una posible ventaja física sobre sus rivales. Vale acotar que a la IBA, el COI le retiró la organización del torneo olímpico por falta de transparencia.

¿Quiénes son Imane Khelif y Lin Yu-Ting’

De la boca de Imane, se ha descubierto su pobre origen, que viene desde vender pan en su pueblo en Argelia hasta alcanzar el éxito deportivo. Aunque ha fue descalificada del campeonato mundial en Nueva Delhi, busca luchar por una medalla de oro en París 2024.

En diferentes entrevistas aseguró que se enamoró del boxeo desde su primer combate, a pesar de los obstáculos que enfrentó debido a la normativa conservadora de su comunidad.

“Siempre me ha gustado el fútbol y lo practicaba en mi pequeño pueblo. Mi padre siempre prefirió el fútbol al boxeo. Pero en el colegio se me daban muy bien los deportes y mi profesor me animó a ser boxeador porque tenía buenas cualidades físicas y tenía razón”, recogió Daily Mail con sus declaraciones.

“Me dediqué a vender pan en la calle, a recoger platos y otros objetos para ganar dinero y poder moverme porque venía de una familia muy pobre”, explicó sobre su historia de vida.

Por último, Lin Yu Ting posee una marca en el terreno amateur de 24 peleas, con 19 victorias y cinco derrotas. Asimismo, ha dominado los juegos asiáticos en su categoría y fue medallista en los campeonatos mundiales en 2019, 2018 y 2022.

De igual manera, un escenario similar con sus elevados niveles de testosterona lo vivió Lin Yu-Ting de Taiwán, que también fue descalificada del Campeonato Mundial por los “criterios de elegibilidad”. En los JJOO de París, ya venció este viernes en su estreno a la uzbeka Sitora Turdibekova por decisión unánime.