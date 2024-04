Un perro atacó el rostro del periodista deportivo Juan Francisco Rueda

Se viralizaron unas imágenes del periodista deportivo Juan Francisco Rueda, quien fue atacado por un perro en su rostro, donde se conoció que por este accidente le tuvieron que agarrar 11 puntos cerca de su ojo.

En una conversación para Vito, el presentador del canal digital Vito TVO, contó que estaba en la casa de un amigo en Salinas por el feriado de Semana Santa, cuando salió el perrito y procedió a acariciarlo, sin pensar que el can reaccionaría mal. Debido a eso, el perro le atacó en su rostro, por lo que tuvo que ir a emergencias y suturar sus heridas.

Juan Francisco Rueda (Captura)

“Era un perrito, golden retriever, gracias a Dios no afectó mi visión y tampoco es culpa del dueño, ni del perro, ni de nadie. A lo mejor se asustó y por eso reaccionó así”, agregó al medio citado. “Casi me muerde el ojo pero gracias a Dios no pasó a mayores”.

En las imágenes se puede ver que tiene heridas en alrededor de su ojo derecho, razón por la cual no asistió a trabajar, pero ya lo hizo, sin salir en pantallas y estará próximamente en el programa Hincha Amarillo.

Juan Francisco Rueda y su video viral en Argentina:

En septiembre de 2023, por un error involuntario se viralizó un video de un par de periodistas ecuatorianos que viajaron a Argentina para el partido de la Tri. Cuando Juan Francisco Rueda salió en vivo, le dijeron que estaba en contraluz y al querer arreglar el problema técnico enfocó a Romina que estaba vistiéndose.

El video recorrió las redes e incluso llegó a medios internacionales. Romina Riera por su parte, indicó que que con Juan Francisco son pareja, ya que en los comentarios inventaban que eran amantes, pero no era una relación pública ya que sus redes son de un perfil profesional, no personal.