“Fue un accidente aclaradísimo”: Romina Riera, se pronuncia tras video viral en Argentina

Por un error involuntario se viralizó un video de un par de periodistas ecuatorianos que viajaron a Argentina para el partido de la Tri. Cuando Juan Francisco Rueda salió en vivo, le dijeron que estaba en contraluz y al querer arreglar el problema técnico enfocó a Romina.

Video viral de periodistas ecuatorianos en Argentina

El video recorrió las redes e incluso llegó a medios internacionales. Hasta que este viernes, 8 de septiembre, los periodistas decidieron pronunciarse ante la ola de críticas y rumores.

Mediante un live en su cuenta de Instagram, Romina se refirió al tema e hizo varias aclaraciones. “Estoy agradecida con ustedes porque fue una situación que no dependía de nadie, fue un accidente aclaradísimo. Muchos se mostraron empáticos; con quienes no lo hicieron, es muy lamentable, me compadezco porque es muy evidente la falta de educación”, dijo la periodista deportiva.

Además, aclaró que con Juan Francisco son pareja, ya que en los comentarios inventaban que eran amantes, pero no era una relación pública ya que sus redes son de un perfil profesional, no personal.

“Muchas personas sí sabían de la relación que tenemos con Juan Fran, nuestras cuentas se volvieron muy laborales, por eso que a muchos les tomó por sorpresa”, explicó.

Por su parte, Juan Francisco publicó en su cuenta de X, una fotografía de su cédula mostrando que no es un hombre casado como muchos aseguran.