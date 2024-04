“Crisis total en el Deportivo Cuenca” jugadores lo confirmaron

FBL-LIGA-PRO-ECUABET-CATOLICA-CUENCA Quito, 17 de marzo de 2024. Universidad Católica vs Deportivo Cuenca por la tercera fecha de la Liga Pro Ecuabet. Estadio Olímpico Atahualpa. API / HAMILTON LÓPEZ (Hamilton López)

Lucas Mancinelli, capitán del equipo del Deportivo Cuenca, durante rueda de prenda dio a conocer la ‘crisis’ que se vive en el club morlaco y que la actual presidenta del club no responde los mensajes, mucho menos les da respuesta a la parte económica que atraviesan, recalcando el jugador, que algunos de sus compañeros ‘no tienen, ni para comer’.

Lucas Mancinelli dice que la presidenta de Deportivo Cuenca a veces responde y otras no cuando piden explicaciones de lo económico y que del GFI manifiestan que ya pusieron el dinero que debían poner. Hay jugadores que no tienen para comer pic.twitter.com/s7j3rTP46g — Andrés Carpio Guevara (@AndresCarGue) April 4, 2024

Deportivo Cuenca en su peor momento

En lo que va de la LigaPro, el equipo morlaco no ha ganado ningún partido y estos e suma a la graves crisis interna que se reveló existe en el plantel. Dos de sus jugadores referentes, dieron a conocer alguno de esos detalles, que no han sido brindados por la gerencia actual del equipo.

El extremo derecho argentino, Mancinelli, luego de que su compañero, Rodrigo Melo diera a conocer las falencias dentro del club y como buscan seguir aportando al equipo, revelaron además que; “Hay chicos que no van al gimnasio porque no tienen para comer... La presidenta a veces no contesta”.

Aquí las declaraciones:

🔴⚫️Rodrigo Melo y una fuerte crítica a los dirigentes de Deportivo Cuenca y el GFI.

“Si quieren reducir el plantel a mitad de año, que empiecen por mi”. https://t.co/VZ3brWY40Z — Andrés Carpio Guevara (@AndresCarGue) April 4, 2024

Deuda con los jugadores

Rodrigo Melo como Mancinelli en sus declaraciones indicaron que el pasado 15 de enero fue la última vez que cobraron su sueldo, recalcando que existen muchas familias afectadas por la situación. Melo recalcó que su molestia sobre la directiva es por los más chicos del club: “Cumplan con nosotros, con los más chicos que juegan por una necesidad y eso es lo que me da bronca”.

Además, recalcó que donde entrenan no les ofrece las mejores condiciones, no hay un baño y que cuando tienen partidos amistosos se deben cambiar en los carros.