Esto fue lo que compró Antonio Valencia con su primer sueldo en El Nacional cuando ganaba $55

Luis Antonio Valencia, jugador histórico de la selección ecuatoriana y del fútbol ecuatoriano, se refirió a su carrera deportiva y a todo lo que vivió para llegar a ser uno de los mejores futbolistas del país. El delantero contó que su primer sueldo fue de $55.

En charla con Pepe Mera, en sus espacio “Un toque de fútbol”, contó que abandonó su casa para ayudar a su familia y cumplir su sueño de ser futbolista en el cuadro de los ‘Puros Criollos’: “El profesor Vega me miró en un partido de la Sub 16 y me dijo que vaya a la Sub 20″.

“Luego llegó el profesor Baldeón. Me abrió una cuenta. Ganaba 55 dólares que para mí era una ayuda tremenda. Quedamos campeones con la Sub 20 y ese mismo año me suben a la Primera de El Nacional. Desde ahí vino mucho alivio”, expresó.

Antonio Valencia en 2006 con El Nacional

“Imagínate. Lo primero que haces es comprar cosas de aseo y un cuarto de pollo. Lo que más te da es hambre . Nosotros íbamos al cajero de Tumbaco. Nos íbamos a la esquina y pedíamos pollo y papas. Luego de Tumbaco íbamos caminando y riendo con los chicos”, contó sobre lo que compró con su primer sueldo como jugador.

Ya hablando de su primer sueldo ya como profesional con la mayor de El Nacional, aportó a su familia: “Lo primero que hice fue enviar plata a mi mamá. Le mandaría unos 150 o 200, ella estaba muy feliz y agradecida. Era una ayuda para la casa. Ya todo iba mejorando”.

Antonio Valencia dejó el nombre del Ecuador en alto donde llegó a ser capitán del Manchester United, e incluso llegó a portar la #7, un número histórico en el club. Con los “Red Devils” quedó campeón de la Premier League, FA up, Europa League y subcampeón de Champions League.

“Yo me escapé de mi casa. Mi papá se enteró a los 2 días que no estaba. Mi mamá y hermano mayor sí sabían. No tenía zapatos y mi hermano me prestó, ropa también. Cuando salí de la casa, mi mentalidad era quedarse afuera. Era un sueño. Imagina que de Lagro Agrio a Quito eran 8 horas, yo pensando dónde vivir, dónde comer y cómo iban a ser los entrenamientos”, contó.