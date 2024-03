El origen del pleito entre Felipe Melo y Miguel Ángel Loor

Felipe Melo, capitán del Fluminense, se mandó una “joyita” después del partido celebrado en el Maracaná contra Liga de Quito. El representante del ‘Tricolor’ aprovechó para despotricar contra el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor.

El inicio de las críticas

La pasada semana, después de la final de ida en el Rodrigo Paz Delgado, Melo se enojó por el arbitraje y protagonizó una incómoda escena en la rueda de prensa. “¿Nadie va a hacer preguntas sobre el arbitraje? ¿Nadie vio lo que pasó? Por Dios. Somos profesionales. Tenemos familia. Viajamos seis horas para jugar. ¿Y no dicen nada?”, aseguró el jugador.

Ante esta postura de fastidio, Miguel Ángel Loor no tardó en replicar su actitud. “Si eso pasaba en LigaPro y era un jugador local, los periodistas hoy le estuvieran diciendo de todo ‘malcriado, altanero, mal perdedor’, etc. No sé que pasó ayer pero ojalán no se hayan quedado mudos ante semejante repelada y gritos. Sea quien sea no puede habarles de esta forma. Debieron mandarlo al diablo inmediatamente a este brasilero”, indicó el titular del torneo ecuatoriano.

Respuesta de Melo

Después de ganar la Recopa, Melo no dudó en replicar y sus palabras fueron irónica. Tildó de calvó a Loor cuando el carioca tampoco tiene cabello.

"NO he visto al EL PELADO ese presidente de la Liga de Ecuador"



Felipe Melo pic.twitter.com/nSrMdoYbe3 — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) March 1, 2024

“El pelado ese presidente de la liga de Ecuador que habló del infierno, nosotros demostrados el cielo de goles para ellos. Respeto para Liga de Quito que es un grandísimo equipo con un palmarés increíble, pero nosotros jugamos en casa y Fluminense en un gigante del fútbol también”.

El “pleito” virtual terminó con una respuesta relajada de loor. El mismo lo tomó con gracia y tachó de gritón a Melo.

“Jajajaja, hoy me han dado por todos lados, hasta el gritón. Buena final, felicitaciones”, fue la respuesta.