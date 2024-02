Ni para el cumpleaños de Antonela Roccuzzo se arregló, así vistió Messi este 26 de febrero

Una de las mujeres más amadas del mundo estuvo de cumpleaños este pasado 26 de febrero. Antonela Roccuzzo cumplió 36 años y su fiesta lo que menos fue es rimbombante. El look de su esposo lo demostró.

Lionel Messi se pasó de relajado al mostrarse con un outfit demasiado holgado, incluso ni usó zapatos para esta fecha especial junto a la madre de sus hijos. El look de campeón del mundo fue emulado por Thiago, Mateo y Ciro.

El rosarino optó por vestir una bermuda, una camiseta con desgaste y posar descalzó en las fotografías. Lo que no pasó por alto fue el lujoso reloj.

De igual manera, el pastel fue sencillo y la decoración respondió a figuras femeninas del mundo Disney: Pocahontas, Sirenita y la Cenicienta.

Un mensaje de amor

Pese al modo “fachero” del ganador del Balón de Oro y The Best, este no se olvidó de dedicar unas sentidas palabras a quien ha sido el baluarte dentro de toda su carrera. No obstante, este también no tuvo tanta extensión.

“Feliz cumple, Princesa. Te amo”, escribió el rosarino en una fotografía donde ya luce con zapatos deportivos.

Los detalles realizados por el argentino fueron resaltados por sus fanáticos. Muchos acotaron que no se necesita una lujosa fiesta y cientos de invitados para hacer sentir especial a su amada.

“El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, supo destacar sobre su esposa en una de sus declaraciones más profundas realizadas en el 2017.

