Sentida despedida de Cristhian Noboa de Rusia para volver a Emelec

Cristhian Noboa vuelve al fútbol ecuatoriano después de que partiera en 2006 cuando era muy joven y fichó por el Rubin Kazan de Rusia. El volante tricolor ha sido figura en el fútbol europeo y ha jugado en varios equipos rusos, ahora vuelve al club de sus amores.

Existieron diálogos entre Emelec y Cristhian Noboa para el regreso del jugador a las filas eléctricas, ambos cerraron un acuerdo donde faltaba el visto bueno del Sochi de Rusia, club que al final dio las facilidades para el regreso del ‘Zar’ al fútbol ecuatoriano quien ya se despidió en redes sociales.

“¡¡¡Gracias, Rusia!!!

Una nueva etapa en mi vida y después de 16 felices años en Rusia vuelvo a mi tierra natal en Ecuador.

Me voy con un gran sentimiento de gratitud porque en Rusia he encontrado una familia, me he dado cuenta profesionalmente, he encontrado amigos y colegas!

Agradezco a cada equipo en el que tuve la suerte de jugar, a cada entrenador que creyó en mí! ¡He recorrido casi todo el país y he visto muchas ciudades hermosas en las que he tocado, y cada una tiene su propia hermosa cultura!

¡Rusia ocupa una gran parte de mi corazón! ¡¡¡Es un momento memorable!!!

Gracias”