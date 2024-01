Cristiano Ronaldo le dio duro a Messi con lapidario ninguneo a galardones obtenidos por el argentino: “No creo en estos premios”

Cristiano Ronaldo no tuvo contemplación en empatizar con un enorme sector que criticó que Messi obtuviera el Balón de Oro y The Best, por encima del noruego Erling Haaland. CR7 comentó que estos reconocimientos entregados por la FIFA han perdido importancia.

“El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad, ya no creo en estos premios”, aseguró Cristiano Ronaldo en una entrevista al diario deportivo portugués Récord.

“Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios... son hechos, son números. Y los números no engañan”, comentó.

Las palabras del luso llegan después de la controversia que tuvo la entrega de The Best para el campeón del mundo, a pesar no jugar en una liga que está muy por debajo de lo que representa la élite mundial.

Por si sus palabras no fueran lapidarias, CR7 agregó que no vio estos eventos. En otras palabras, a pesar de haber ganados estos reconocimientos años atrás, para el portugués ahora no refleja el verdadero mérito que han conseguido otros profesionales del ‘Rey de los Deportes’.

Premios Globe Soccer

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland y la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, fueron reconocidos como los mejores jugadores de 2023 por los Premios Globe Soccer entregados este viernes en Dubai.

“¡Una noche mágica en Dubái! Qué honor ganar este premio y también ver reconocidos a otros compañeros del club! Muchas gracias”, señaló Haaland, que estuvo presente en la gala. “Espero volver pronto recuperado de la lesión”, dijo el ariete del City.

El acaparador de premios, aunque de una relevancia menor, fue Cristiano Ronaldo. El astro portugués tuvo que subir al escenario tres veces para recoger otros tantos galardones. Primero recibió el premio Maradona al mejor goleador de 2023 y después el de mejor futbolista de Oriente Medio. Más tarde también cayó en sus manos el de jugador favorito de la afición.

“Estoy muy orgulloso de una temporada increíble”, por delante de Jude Bellingham, Neymar, Mohamed Salah y Leo Messi.