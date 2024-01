La millonaria deuda que tendría El Nacional previo al inicio de la temporada 2024

🗣️ "Si yo no sigo dando la comida, el agua y el transporte, el equipo no camina"



🎙️ Lucía Vallecilla se refirió a la situación que atraviesa El Nacional



🗣️ "Si no pueden dar el aval para inscribir el club, yo lo doy y luego hagan lo que quieran"



ℹ️ Radio Redonda



📷 Vallecilla pic.twitter.com/jBM736az8e