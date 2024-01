”Yo no tengo que darte explicaciones a ti, mocoso majadero”, Vito Muñoz a periodista deportivo por el caso Barcelona SC

Barcelona SC vive un momento tenso debido a que la lista de Antonio Álvarez no cumplió los requisitos para el registro con el Ministerio del Deporte. Por esta razón, en la actualidad existen diferencias entre la cartera de Estado comandada por el ministro Andrés Guschmer y la aspirante directiva del cuadro amarillo.

Todo esto, ha llevado a que la Función Judicial sea la que determine la inscripción o no de la nueva directiva de Barcelona Sporting Club, encabezada por el empresario Antonio Álvarez Henriques. Sin embargo, en el camino ha existido presión contra el Ministerio del Deporte de sectores ajenos a ambas partes, creando una tensión inusual.

Ministerio del Deporte negó el registro del nuevo directorio de Barcelona, encabezado por Antonio Álvarez.

El club tiene hasta 10 días para intentar subsanar los incumplimientos señalados.

Presión en el camino que involucra a Liga Pro

Un grupo de periodistas deportivos de la ciudad decidieron publicar una carta para el Ministerio, donde solicitan acelerar los trámites e inscribir la lista que lidera Antonio Alvarez.

El Ministro del Deporte habló de la carta que recibió por los periodistas Roberto Bonafont, Vito Muñoz, Mario Canessa, Alfonso Harb, entre otros: “Sentí mucha vergüenza haber recibido una carta como esa. Rompe cualquier tipo de código periodístico. El Ministerio no es responsable de lo que pasa en Barcelona”.

Vito Muñoz arremete contra un periodista deportivo

En pleno programa en vivo de Marca 90, el periodista Esteban Ávila señaló que estaba en desacuerdo sobre la carta emitida por los periodistas: “Aprovecho la presencia de tres firmantes de la carta, quiero entender razones que lo llevaron a hacer esto...”, dijo Ávila en vivo.

Esto incomodó a Vito Muñoz quien le respondió: “ Si yo tengo que darte explicaciones a ti, que me pediste autógrafo y foto en el año 2001, quiere decir que en el periodismo no hecho nada. A ti no te voy a dar ninguna explicación mocoso, majadero ”.

Asimismo, Esteban Ávila le respondió para cerrar el tema: “Los respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que hicieron y se los tenía que decir. Esto no tiene nada que ver con el aprecio, respeto y gratitud que siento hacia todos ustedes”.