“Habrían falsificado firmas para quedarse con el club”; denuncian grave delito en el Cumbayá FC, club de Serie A de Liga Pro

El Cumbayá FC ascendió para la temporada 2022 a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, en tan poco tiempo ya ha presentado algunos inconvenientes dirigenciales y en lo deportivo ha luchado por la continuidad en la primera categoría. De momento, el equipo se encuentra en estado de acefalía.

El 27 de diciembre de 2023, el Ministerio del Deporte confirmó que el club Cumbayá está en acefalía, pues no reconoció a la directiva del Cumbayá debido a inconsistencias en la documentación presentada. Mismo caso que presentó El Nacional y Barcelona SC en la actualidad.

Ministerio del Deporte no reconoce directiva del Cumbayá FC Documento del Ministerio del Deporte, firmada por el exministro Sebastián Palacios, donde no reconoce a la directiva del Cumbayá FC.

Esto quiere decir que las directivas de Cumbayá FC, El Nacional y Barcelona SC no pueden ser registrada porque no cuenta con un representante legal y deberán tener un administrador temporal. Sin embargo, solo ‘Puros Criollos’ y ‘Toreros’ tienen dicho administrador pero en el caso de Cumbayá FC no hay un representante legal provisional y la FEF no se ha pronunciado.

Así habrían procedido para quedarse con el Cumbayá FC

Fausto Rangles, abogado representante de los socios del Cumbayá FC, declaró en exclusiva para Metro Ecuador varias irregularidades de parte del Coronel Tapia y Diana Morales, por lo que a partir del 1 de agosto de 2023, debido a un revisión solicitada al Ministerio del Deporte, el Cumbayá queda en acefalía.

“En mayo de 2023, presentamos ante el Ministerio el Deporte, solicitamos un recurso de revisión del último registro del directorio donde Diana Morales es elegida como presidenta. Hicimos este reclamo por 4 argumentos puntuales: 1.- No se notificó al 100% de los socios. 2.- No se hizo la convocatoria por prensa, que es un requisito legal. 3.- La convocatoria a la Asamblea se hace fuera de tiempo porque el requisito de ley es que se haga con 3 meses de anticipación, ellos lo hacen con 20-28 días. 4.- Existe una presunta falsificación de firmas de los supuestos socios que eligen a Diana Morales como presidenta. — Fausto Rangles, abogado representante de los socios del Cumbayá FC

Además, Rangles da a conocer cómo procedió el Ministerio del Deporte ante la falsificación de firmas: “El 1 de agosto se da de baja el directorio y el 18 de agosto ellos -directiva comandada por Diana Morales y el Coronel Tapia- presentan una acción de protección constitucional de la resolución hecha por el Ministerio pero les niegan y ellos apelan. Después, en corte provincial les vuelven a negar por unanimidad y allí es un Tribunal , no un juez. Esto le da fuerza a la resolución del Ministerio del Deporte”.

El Coronel Tapia viajó al Mundial sin ser dirigente del Cumbayá FC

Pese a que el Ministerio del Deporte no reconoce a la directiva del Cumbayá FC, Diana Carolina Morales sigue ejerciendo el cargo de presidenta del club. “Se está yendo por encima de la ley, es indignante que una persona irrespete la resolución de un Ministerio, de un juez y de un Tribunal. Existe un delito tipificado para este tipo de accionar de una persona cuando no se hace caso a una autoridad competente”, declaró Fausto Rengles asegurando que las personas no reconocidas por el Ministerio del Deporte siguen tomando decisiones en el Cumbayá FC.

“Es importante entender que esta señora no de la cara. La persona que da la cara es el supuesto Coronel Tapia que no es nadie dentro del Cumbayá y dicho por él mismo. Tapia figura como presidente de otro club, el Geinco de Latacunga y no se puede fungir como representante de dos clubes. Además, el Coronel Tapia viajó con su familia al Mundial en representación del Cumbayá y Diana Morales no fue tomada en cuenta”, agregó Fausto Rengles explicando que ante la ley la que deberá responder es Morales.

Finalmente, aclaró que todos los contratos legalmente tienen un vicio y no tienen validez como lo que puede ser contratos de empleados, entrenadores, jugadores y hasta anunciantes. “Esos contratos tienen un vicio y te acarrea una nulidad. Esos contratos no tienen acidero legal y no pueden ser validos”.

CUMBAYA FC pertenece al ingeniero Gerardo Espinel, aquí acepta el pseudodirigente que se apropio del equipo: coronel Romel Tapia. pic.twitter.com/MCQIIeophj — Luis Miguel Baldeón (@locobaldeon11) December 27, 2023

¿Cuál es la solución que se propone?

Fausto Rengles hace un pedido a la FEF y a Liga Pro que de momento no se han pronunciado: “Lo mismo que está pasando con Barcelona SC y El Nacional, queremos que se nombre lo más rápido posible a un ejecutor. Queremos que se tome en cuenta al Cumbayá”, sentenció debido a que con esto se podrá llamar a elecciones aunque advierte que se verá con un problema. “La persona que sea nombrada ejecutor se encontrará con socios fantasmas”.

No es la primera vez que hay problemas en Cumbayá FC

Luis Miguel Escalada declaró hace mucho tiempo atrás sobre varios temas negativos del club durante su paso en el ascenso a la Serie A: “El anterior año me tocó estar ahí en Cumbayá. Hablábamos con los más grandes como Néculman, Hidalgo, Fernández y la verdad es que el club dejaba mucho que desear en todo sentido. Sorprendía que podamos ascender, ascendimos y ahora me sorprende como está parado el club. No tiene una infraestructura como un club de primera”, empezó Luis Miguel Escalada en Radio La Redonda de Quito, refiriéndose al club que llegaba a la Serie B tras quedar vicecampeón de la Segunda Categoría.

¡GRAVES PROBLEMAS EN EL RECIÉN ASCENDIDO!



Fernando Fernández y la crítica situación del Cumbayá FC https://t.co/EDBo177YcD pic.twitter.com/QsLvNKibDI — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) December 29, 2021

“A veces entrenan en un lugar, a veces en otro. No tienen dirigente, lo maneja Coronel (Tapia) con su familia. No hay una oficina del club. No cobrábamos ningún sueldo. En lo personal me deben del año pasado 4 meses, creo quedaron debiendo de un contrato que tenía firmado. De otro que quedé de palabra con el club, pienso que de ese fueron 7-8 meses que me imagino, ya no cobraré porque era un compromiso que tenía con ellos”, anunció Luis Miguel Escalada sobre la deuda que aún tiene el club desde el anterior año con el jugador. Cabe recordar que en los últimos días se conoció, por medio del periodista Reinaldo Romero, que el club adeuda con algunos complejos de la capital donde practicó en determinadas ocasiones. “Había chicos que necesitaban (cobrar sus sueldos) y era lamentable que los traten así. Por lo que me contaron este año no cambiaron mucho”, agregó.

“Veo las imágenes del Cumbayá donde están entrenando y no creo que la cancha sea para entrenar un equipo profesional. Existe mucho hermetismo. El año pasado no le gustaba que no se diga nada en la prensa. Es algo medio raro”, dijo Escalada sobre su experiencia en el equipo y las condiciones en las que entrenaban en determinadas ocasiones producto de las deudas.

Hasta hace poco, @Cumbaya_Oficial entrenó como en 9 canchas, la mayoría en pésimo estado. Tenían que cambiar pues no les pagaban a los dueños de las mismas y estos se quedaban con balones o indumentaria como parte de pago. #LigaPro #Fef — Reinaldo Romero (@reijournalist) June 28, 2022

El caso de Jonathan Borja

“Sé que Borja (Jonathan) fue a entrenar, tenía todo arreglado, pero si no te firman el contrato, no puedes jugar. En el amistoso entre Cumbayá contra Liga de Quito, se dio el primer encontronazo con el tema del 10. El entrenador en ese tiempo lo quería en el equipo (Luis Espinel). Con nosotros jugaba el hijo del Coronel (Tapia), que se llama Rommel y era el 10. Con el nuevo técnico, Carlos Calderón, lo empezó a poner”, contó Luis Miguel Escalada sobre el paso de Jonathan Borja por el club y que nunca fue vinculado porque no quisieron darle el dorsal a èl por dejárselo al hijo del Coronel Tapia. Borja luego fichó por el Always Ready de Bolivia.

La temporada 2024 de LigaPro iniciará el próximo viernes 16 de febrero, con el mismo formato que el último año. Sin embargo, aún se desconoce del futuro del club que no tiene representación legal, y pese a ello se han anunciado al nuevo cuerpo técnico y a algunos jugadores.