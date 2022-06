Luis Miguel Escalada desenmascara al Cumbayá FC: “Es un club que deja mucho que desear”

El Cumbayá FC ascendió en la presente temporada a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, los malos resultados y problemas internos han llevado a que el equipo pelee, de momento, la continuidad en la primera categoría. Luis Miguel Escalada declaró sobre varios temas negativos del club durante su paso en el ascenso a la Serie A.

LAS DEUDAS DE CUMBAYÁ

“El anterior año me tocó estar ahí en Cumbayá. Hablábamos con los más grandes como Néculman, Hidalgo, Fernández y la verdad es que el club dejaba mucho que desear en todo sentido. Sorprendía que podamos ascender, ascendimos y ahora me sorprende como está parado el club. No tiene una infraestructura como un club de primera”, empezó Luis Miguel Escalada en Radio La Redonda de Quito, refiriéndose al club que llegaba a la Serie B tras quedar vicecampeón de la Segunda Categoría.

Fernando Fernández y la crítica situación del Cumbayá FC https://t.co/EDBo177YcD pic.twitter.com/QsLvNKibDI — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) December 29, 2021

“A veces entrenan en un lugar, a veces en otro. No tienen dirigente, lo maneja Coronel (Tapia) con su familia. No hay una oficina del club. No cobrábamos ningún sueldo. En lo personal me deben del año pasado 4 meses, creo quedaron debiendo de un contrato que tenía firmado. De otro que quedé de palabra con el club, pienso que de ese fueron 7-8 meses que me imagino, ya no cobraré porque era un compromiso que tenía con ellos”, anunció Luis Miguel Escalada sobre la deuda que aún tiene el club desde el anterior año con el jugador. Cabe recordar que en los últimos días se conoció, por medio del periodista Reinaldo Romero, que el club adeuda con algunos complejos de la capital donde practicó en determinadas ocasiones. “Había chicos que necesitaban (cobrar sus sueldos) y era lamentable que los traten así. Por lo que me contaron este año no cambiaron mucho”, agregó.

“Veo las imágenes del Cumbayá donde están entrenando y no creo que la cancha sea para entrenar un equipo profesional. Existe mucho hermetismo. El año pasado no le gustaba que no se diga nada en la prensa. Es algo medio raro”, dijo Escalada sobre su experiencia en el equipo y las condiciones en las que entrenaban en determinadas ocasiones producto de las deudas.

Hasta hace poco, @Cumbaya_Oficial entrenó como en 9 canchas, la mayoría en pésimo estado. Tenían que cambiar pues no les pagaban a los dueños de las mismas y estos se quedaban con balones o indumentaria como parte de pago. #LigaPro #Fef — Reinaldo Romero (@reijournalist) June 28, 2022

SOBRE EL TEMA CEPEDA Y PUCHETA

“Lo conozco a Christian (Cepeda). Ayer lo involucraron en eso. He estado cerca de él, Christian ha recibido mensajes de la dueña del departamento que el club no pagaba, que lo iban a sacar, es más, lo tuve que traer unos días. Me sorprende con la ligereza que dijo el dueño del club”, mencionó Escalada sobre el central que fichó por el Royal Pari de Bolivia tras su fugaz paso por Cumbayá donde tuvo inconvenientes económicos.

“Cepeda está tranquilo. En su momento hablará su abogado que le representa. Cumbayá no le pagaba, no le tenían al día. Lo querían sacar del departamento y se terminó yendo. Le sorprendió lo que dijeron porque hubo un finiquito de ambas partes y él podía jugar en cualquier club del Ecuador y del extranjero”, acotó el ex delantero del club que en la actualidad se dedica a la representación de jugadores. “Es un tema que se queda ahí. Creo que no existen muchas pruebas para involucrarlo. Creo que esas cosas no le hacen bien al fútbol”, acotó.

(AUDIO) «Tenemos pruebas» Cumbayá separó a 2 jugadores por arreglos extrafutbolísticos https://t.co/ZsCYYx3vP3 via @StudioFutbol



El dirigente de Cumbayá acusó de forma directa a Pucheta y Cepeda.



Buena nota de los colegas de Mundo Deportivo. En el link está el audio. — José Alberto Molestina E. (@jamolestina) June 28, 2022

LOS DIRIGENTES DE CUMBAYÁ

“La presidenta es una chica, no me acuerdo como se llama (Diana Morales), la conocí cuando nos entregaron unos trofeos en Quito después del último partido. Nunca la había conocido, era la mujer del coordinador que se llamaba Christian (Jaramillo)”, señaló Escalada, refiriéndose a la poca relación que había con la presidenta y la dirigencia del equipo en su momento.

“Nos motivábamos nosotros solos con el cuerpo técnico. Venía el Coronel (Tapia) en la semana a ofrecer cosas que en realidad eran las deudas que tenía. Los chicos a veces no tenían para comer ni para viajar para el entrenamiento. El club muchas veces estuvo parado, pero gracias a los más grandes pudo salir a flote y pudo ascender. Los chicos juegan por amor al fútbol”, explicó el ex delantero sobre el momento que habrían vivido varios jugadores del Cumbayá donde la dirigencia no habría pagado a tiempo.

LEAN ESTA CARTA DE RENUNCIA. Pasa en el fútbol ecuatoriano, el @Cumbaya_Oficial le debe al colega @EscobarChris90 OCHO meses de sueldos. pic.twitter.com/nA4IAXATfZ — Reinaldo Romero (@reijournalist) April 22, 2022

EL CASO DE JONATHAN BORJA

“Sé que Borja (Jonathan) fue a entrenar, tenía todo arreglado, pero si no te firman el contrato, no puedes jugar. En el amistoso entre Cumbayá contra Liga de Quito, se dio el primer encontronazo con el tema del 10. El entrenador en ese tiempo lo quería en el equipo (Luis Espinel). Con nosotros juega el hijo del Coronel (Tapia), que se llama Rommel y era el 10. Con el nuevo técnico, Carlos Calderón, lo empezó a poner”, contó Luis Miguel Escalada sobre el paso de Jonathan Borja por el club y que nunca debutó hasta que se conoció que fichó por el Always Ready de Bolivia.

Jonathan Borja y Vinicio Ángulo han llegado a un acuerdo para jugar en el Cumbaya FC — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) February 25, 2022

LA ANÉCDOTA DE LUIS MIGUEL ESCALADA

“Les contaré una situación que me pasó en Cumbayá. Ellos necesitaban auspiciantes, por la deuda que me debían les pude ayudar con auspiciantes de Liga Pro para que vayan en las medias. Yo no quería nada, no pedí comisión, quería que me paguen lo que me deben, pero nada. Ahora las medias están auspiciadas por esta casa de apuesta y yo sigo sin cobrar”, finalizó Luis Miguel Escalada sobre un tema en particular con el club.