Messi el gran ausente en los Premios The Best, la razón por la que no acudió el argentino

Los tres grandes candidatos a llevarse el premio The Best este lunes 15 de enero en la gala celebrada en Londres no asistieron. Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé brillaron por su ausencia, aunque todo terminó favoreciendo al albiceleste.

No cabe duda, que la inasistencia que más dolió fue del capitán y campeón del mundo con Argentina. El rosarino partía como el favorito, pero todo indicó que tuvo compromisos mas importantes.

Razón

De acuerdo a DirecTv Sports Argentina, Messi no asistió porque tenía que cumplir con la pretemporada con su actual club: Inter de Miami. Resaltar que este próximo viernes tendrá un cotejo amistoso en El Salvador.

La historia favoreció al 10

El exBarcelona y PSG ha ganado en dos ocasiones este premio. En el 2019 recibió por primera ocasión el galardón al vencer al neerlandés Virgil Van Dijk y al portugués Cristiano Ronaldo, mientras que el año pasado se impuso a Mbappé y Benzema, después de ganar la Copa del Mundo.

Ahora, este 15 de enero consigue mantenerse como el mejor jugador de la pasada temporada 2023 por encima de los hitos de Haaland y Mbappé.

🇦🇷🇧🇻 Lionel Messi y Erling Haaland empataron con 48 puntos en la votación del premio al Mejor Jugador de 2023.



©️ ¿Que fue lo que marcó la diferencia?: el voto de LOS CAPITANES. pic.twitter.com/8BBDfl55O3 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 15, 2024

Otros favoritos

El noruego partió como gran favorito por su currículum la temporada pasada; rompió el récord de goles de la historia de la Premier League con 36 tantos, fue Bota de Oro europea, máximo goleador de la Champions League con doce goles y elegido mejor jugador de la Premier y el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), así como el mejor joven de la liga inglesa.

Y todo eso en su primera temporada en el Manchester City, contribuyendo al mejor curso en la historia de los ingleses, con el segundo triplete en la historia del fútbol de las islas, después del que logró el Manchester United de Alex Ferguson en 1999.

En un tercer plano queda Mbappé, que hizo 41 goles en 43 partidos con el PSG, pero solo pudo sumar otra Ligue 1 a su palmarés.