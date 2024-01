El momento incómodo que sufrió Diego Palacios en su presentación con el Corinthians de Brasil

Diego “El Chiqui” Palacios fue presentado como nuevo refuerzo del Corinthians de Brasil, el lateral ecuatoriano fue oficializado en redes sociales por el ‘Timao’ como su nuevo jugador. Sin embargo, en la rueda de prensa pasó un momento incómodo.

Esta vez, fue presentado en rueda de prensa donde estuvo junto a los dirigentes del Corinthians, y aprovechó para dejar un mensaje al país por la situación que se está viviendo en Ecuador. El lateral firmó hasta finales del 2027 y llega proveniente de Los Angeles FC de la MLS.

“Fuerzas Ecuador. Estamos pasando un momento muy difícil, pero Dios permita que todo salga bien y que las familias puedan salir a las calles como siempre lo hacíamos”. — Diego Palacios

Un momento incómodo, pero lo tomó con humor

En una de las preguntas, Diego Palacios se mostró incómodo debido a que no entendió la pregunta. Por esta razón optó por reírse, agachar la cabeza y afirmar el problema: “No entendí. No voy a mentir, no entendí. ¿Alguien que me traduzca?”.

Al final, los periodistas presentes optaron por reírse en un momento que pasó de ser incómodo a gracioso.

Otro ecuatoriano que jugaría en Corinthians

Se acabó la novela y el ecuatoriano Félix Torres tendrá nuevo equipo para la temporada 2024. Desde Brasil, específicamente en Globo Esporte, afirman que el zaguero central de 26 años de edad llegará a Corinthians.

Incluso, ‘Chiqui’ Palacios en su presentación dio a entender que “un compatriota estará con él”. Por esta razón, todo parece apuntar que el central nacido en San Lorenzo, Esmeraldas, tendrá su primera experiencia en el fútbol brasileño.