¿Qué pasará con Enner Valencia? Otro gran delantero que presentaría como refuerzo el Inter de Porto Alegre

Enner Valencia fichó por el Inter de Porto Alegre la pasada temporada y logró adaptarse y marcar algunos goles. ‘EnnerGoat’ se fue como una de las leyendas del Fenerbahce y ahora brilla en el fútbol brasileño. En su llegada, los hinchas del equipo brasileño le dieron una calurosa bienvenida al que será su club, por el que firmó por tres años.

El delantero ecuatoriano tiene un contrato por 3 temporadas y usa el dorsal 13 en su espalda. Énner llegó procedente del Fenerbahce donde sumó 29 tantos, siendo el goleador de la Superliga de Turquía, 8 más que el argentino Mauro Icardi.

En minutos empieza la presentación oficial de @EnnerValencia14 en Porto Alegre. Lleno total para recibir a nuestro capitán tricolor en el Gigantinho. Nunca antes un jugador ecuatoriano fue recibido de esta manera! Pueden seguirlo en este link https://t.co/eIEoSbqKJE… pic.twitter.com/dMdiyOX2jr — Andrés Guschmer Tamariz (@aguschmer) June 26, 2023

Además, quedó a un solo tanto de ser el máximo goleador del Fenerbahce en una misma temporada en la historia del club, este récord ahora lo comparte con el legendario Kocaman. Valencia logró ser campeón de la Copa de Turquía y fue segundo en la Superliga, donde se quedó a las puertas de arrebatarle el campeonato al Galatasaray.

En el Inter de Porto Alegre no le fue nada mal, logró 9 goles en el Brasileirao convirtiendo ante Gremio, Santos (2), Vasco Da Gama, Cortitiba, América Mineiro, Bragantino, Cuiabá y Botofogo. Además, anotó en Copa Libertadores ante River Plate y ante Bolívar (3) y llegando a semifinales.

Enner Valencia 🇪🇨 factura su 5° gol en los últimos 4 partidos con Inter 🇧🇷 de Coudet. Es su 10° tanto en 21 encuentros disputados con el club brasileño. Rendimiento exponencial del ecuatoriano. pic.twitter.com/L7HxSqw0Fr — VarskySports (@VarskySports) November 1, 2023

¿Qué jugadores serían su competencia?

El Inter de Porto Alegre busca un nuevo delantero y según información de César Luis Merlo, el elegido será el argentino Lucas Alario que llega desde el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga Alemana. El club alemán se quedaría con el 40% de una futura venta.

El argentino brilló en Alemania, pero con el Bayer Leverkusen, donde convirtió 42 goles entre 2017 y 2022. Posterior a eso fue transferido al Eintracht Frankfurt donde solo anotó un gol, justamente ante su ex equipo, el Leverkusen. Sin embargo, en la actualidad no ha tenido oportunidades. El otro que también suena muy fuerte es Rafael Santos Borré, otro ex River Plate.

🚨Rafael Santos Borre jugará en #Inter 🇧🇷



👉🏾Se lo acaba de comunicar a #River. pic.twitter.com/hRkqyRKR9Z — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 10, 2024