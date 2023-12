Piero Hincapié sacó su lado de “papucho”, el nuevo corte de cabello para el 2024

Nuevo look de Piero Hincapié Captura de pantalla

A puertas de cumplir 22 años, el defensa ecuatoriano Piero Hincapié tomó la decisión de empezar con pie derecho este 2024. El esmeraldeño acudió a una de las barberías más top de España para modificar su look.

[ ¡Piero Hincapié aumentó su precio! El récord que tiene el ecuatoriano en la Bundesliga ]

En Barbería Palace Barber fue donde el compatriota se sometió a un cambio de look que le dio un toque más atractivo a su rostro. La belleza física del tricolor no pasó por alto, ya que los usuarios destacaron el buen trabajo y este nuevo look que lo hace resaltar para lo que resta de temporada.

Piero Hincapié firmó camiseta en barbería española Captura de pantalla

El lugar es expertos en degradados, precisamente fue el corte que le hicieron al defensa. Después de realizarse su corte de cabello, el tricolor aprovechó para firmar la casaca de la “Selección de Todos” y dejar un mensaje de “cariño” para los dueños de este local comercial.

Futuro de Piero

En los últimos días se ha hablado sobre el futuro del ecuatoriano. Incluso, el elenco del Liverpool estaría interesado en sumar a Hincapié a su plantilla.

A pesar de que clubes como Newcastle, AC Milán, Roma estuvieron interesados en poder ficharlo, todo esto quedaría en nada, ya que el Bayer Leverkusen tomó una decisión con el ecuatoriano y es que se queda en el club.

Hincapié forma parte del club alemán desde el 2021. El club teutón marcha primero en la Bundesliga, por encima del gran favorito Bayern de Munich. En lo que va de la temporada, solo ha empatado 3 cotejos y no conoce la derrota.