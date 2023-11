Uruguay y Colombia dan un golpe de autoridad ante los grandes de Sudamérica: Argentina y Brasil

Por la Jornada 5 de Eliminatorias, los beneficiados terminaron siendo Uruguay y Colombia, selecciones que derrotaron con autoridad a Argentina y Brasil respectivamente. Ambas selecciones vencieron contra todo pronóstico y terminan desplazando a la ‘canarinha’ en la tabla de posiciones.

Uruguay fue muy firme con la campeona del mundo, y consiguió una importante victoria con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez. Esta derrota para Argentina es la primera después de haber quedado campeón en el Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Colombia le dio vuelta a un partido increíble con un ‘doblete’ de Luis Díaz. El conjunto de Brasil se había puesto en ventaja con un golazo de Gabriel Martinelli, sin embargo apareció ‘Lucho’ para darle tres valiosos puntos al cuadro ‘cafetero’.

🥲 Luis Díaz dedicándole el gol a su padre emocionado que fue secuestrado hace pocos días.



Qué lindo es el fútbol. Más que un deporte. pic.twitter.com/lk5XZKRU4C — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) November 17, 2023

Próxima fecha de Eliminatorias

Todos los partidos se jugarán el martes 21 de noviembre en lo que será la Jornada 6:

Paraguay vs Colombia | 18h00

| 18h00 Ecuador vs Chile | 18h30

| 18h30 Uruguay vs Bolivia | 18h30

| 18h30 Brasil vs Argentina | 19h30

| 19h30 Perú vs Venezuela | 21h00

Sin duda que la fecha dejará muchas cosas claras y es que Bolivia y Perú necesitan sumar de a tres puntas para no estancarse en la cola de la tabla de posiciones e ir escalando posiciones. De la misma manera, Ecuador, Chile y Paraguay deben intentar ganar sus respectivos partidos para no alejarse de zona de clasificación.

El plato fuerte sin duda será el Brasil vs Argentina, los dos grandes de Sudamérica que no querrán regalar nada. Sobre todo la ‘canarinha’que si vuelve a perder, quedaría a 8 unidades de la ‘albiceleste’ y podría quedar fuera de zona de clasificación. Claro está que Argentina no quiere volver a ser derrotado para no perder la punta.