Chito Vera podrían pelear antes de lo esperado contra Sean O`Malley

La noche de este martes 10 de octubre la UFC sorprendió con el anuncio de cambio de cartelera para este próximo 21 de octubre. Charles Oliveira no será el rival de Islam Makhachev, más bien figuró Alexander Volkanovski.

Una lesión, dentro de los entrenamientos de Do Bronx, terminó por frenar esta pugna con sabor a revancha por el título de peso medio. De esta manera, The Great no dudó en aceptar la propuesta de verse una vez más con el ruso.

De esta manera, la decisión cambia el panorama para una de las luchas más esperadas del 2024. El australiano ya no se mediría a Topuria por el cinturón de peso pluma, lo que deja vacante el estelar del evento ha desarrollarse en Toronto (Canadá)

Es así, que el enfrentamiento entre Sean O’Malley y Chito Vera podría realizarse el próximo 20 de enero. El único factor que falta es observar el daño que reciba Volka después de su lucha en Abu Dhabi.

El único pero

No obstante, en las pocas horas se ha especulado de la posibilidad que se genere un combate por un título interino entre Ilia Topuria y Max Holloway. Para los fanáticos de la MMA, la espera deberá mantenerse por al menos dos semanas para confirmar estos duelos dentro del octágono.

Makhachev y Volkanovksi se vieron las caras por primera vez en UFC 284 en Febrero de este año. El triunfo fue por decisión unánime para el daguestaní en un duelo muy cerrado que se llevó el reconocimiento a ‘Pelea de la Noche’ y dejó abierta la posibilidad de un segundo combate entre ellos gracias al desempeño de ‘The Great’.

El ultimo combate de Islam fue precisamente ante Volkanovski, mientras que el australiano unificó el cinturón de peso pluma con un triunfo sobre Yair Rodríguez en UFC 290 hace tres meses.

Este combate volverá a poner de frente a dos de los mejores peleadores libra por libra con la corona de peso ligero en disputa.