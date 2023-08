¿Miedo o amenaza? Sean O’Malley podría no cumplir con su palabra con ‘Chito’ Vera

En la última semana se ha hablado mucho sobre la posible revancha entre Sean O’Malley y Marlon Vera. Después de la victoria de ‘Sugar’, todo parecía que el enfrentamiento estaba en manos de la UFC pero todo podría dar un giro repentino.

El estadounidense parece estar cansado de la actitud del ecuatoriano y amenazó con luchar contra otro oponente. Añadió que está en su decisión con quien medirse dentro del octágono.

Aunque algunos usuarios especularon sobre el riesgo que podría tener ‘Chito’ si mantiene su actitud pedante, otros agregaron que más bien O’Malley tendría una dosis de miedo dentro de sí al medirse al Destrozador, todo por lo ocurrido en 2020.

¿Qué dijo Sean?

El campeón no solo parecía no cumplir su palabra, la cual fue el medirse al tricolor en el T-Mobile Arena de Las Vegas, sino que criticó el estilo de vestir del compatriota que se caracteriza por responder a una moda de la cultura chicana.

“Chito es un patriota. Chito es un poco arrebatado a veces (...) La única razón en que tú tengas un título en esa pelea si no fuese por mí es que elija a Henry Cejudo. No pienses que no tengo el poder de elegir con quién carajos pelear ahora mismo.

Así que él mejor debe ir a Twitter y pedirme ‘Papi, ven a pelear conmigo’, y yo voy a pensarlo. Pero tiene que calmar un poco la forma en que quiere hacer show, porque yo puedo ir por otros... Cejudo, Cory...”, dijo O’Malley.

Actualmente, Chito tiene el poder de la revancha de su lado para pugnar por esta pelea que le daría un plus económico a la empresa y a los involucrados.