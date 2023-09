Leo Campana reveló cómo fue su primer contacto con Messi en el Inter Miami

EL ecuatoriano Leonardo Campana, ‘el otro Leo’ como le denominan algunos con cariño, es uno de los hombres más en forma del Inter Miami, y con tres goles en los últimos dos partidos, no esconde la convicción de que, con Leo Messi al frente, su club va a por todo.

[ El video que se hizo viral y que asegura que Leonardo Campana tiene más dinero que Lionel Messi ]

”Inter Miami está para ser campeón de las tres cosas (Leagues Cup, MLS y Copa US Open), no tengo duda de que es la mentalidad que tenemos todos, no me quito de la cabeza los tres campeonatos”, manifestó Campana.

El próximo 27 de septiembre, el segundo título en la historia del club estará en juego, ante Houston Dynamo, en la final de la US Open Cup.

En una entrevista con EFE reveló un poco de su relación con Messi.

Lionel Messi y Campana EFE (ETIENNE LAURENT/EFE)

¿Recuerda los detalles de cómo fue su primer contacto con Messi?

“Sí, habitualmente soy uno de los primeros en llegar, entré al camerino con la cabeza abajo, la alzo y veo que estaba sentado un puesto al lado mío. Lo saludé, me saludó, y su tranquilidad y su humildad te hacen sentir tranquilo. No lo asimilaba. Charlamos un poco y, obviamente, yo un poco reservado, no le quería molestar, pero poco a poco fuimos encajando muy bien. Conversamos, nos reímos, entrenamos bien, nos complementamos bien y estoy disfrutando del día a día con él, y con Jordi y Busi también”.

Lionel Messi y Leonardo Campana Getty Imágenes

¿Cómo han sido los días sin Messi cuando estuvo con Argentina?

“Se sintió su ausencia en los entrenamientos. Uno se levanta y está con la ilusión de venir a entrenar con el mejor del mundo. Pero también tenemos a Jordi y a Busi”

¿Messi les habló en estos días?

“Sí, nos escribió en el grupo, nos felicitó. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es. Por más grande que sea está pendiente de nosotros, el primero en mandar mensajes, deseándonos buena suerte y eso te motiva”.