El “campeón de las respuestas”, Chito Vera da lo suyo a Sean O’Malley

UFC volvió a demostrar que es uno de los atractivos más grandes del deporte después de lo sucedido en el evento 293. Ahora, la industria tiene un nuevo campeón de peso medio: Sean Strickland. En la misma velada el excampeón de peso gallo Aljamain Sterling colocó un mensaje que invita a la revancha a Sean O’Malley.

‘Sugar’, aunque no estuvo en la arena del Olympic Park Australia, posteó una foto donde responde con un rotundo no dibujado en su teléfono celular. Por supuesto, el acto se hizo viral y el ecuatoriano Marlon Vera no desaprovechó la oportunidad para insistir que es el próximo en la fila por el título.

He’s coming around to it 😁 pic.twitter.com/TSzBpCGwFz — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) September 10, 2023

‘Chito’ escribió en su móvil que es el siguiente. El ecuatoriano desató varios mensajes de apoyo, los cuales no tardaron en recordar que es el único que ha noqueado al estadounidense dentro del octágono.

Aunque la pelea aún no ha sido confirmada, el hecho que el campeón haya pedido al tricolor para un revancha en el T-Mobile Arena hace prácticamente un hecho que “el Destrozador” tenga una oportunidad de oro.

La lucha como tal podría ser el próximo 16 de diciembre en Las Vegas, donde se ha estipulado que Conor McGregor se medirá contra Michael Chandler, lo cual colocaría los reflectores del mundo sobre el manabita.

Récord de Chito Vera

El ecuatoriano se hizo con la victoria sobre Pedro Munhoz en el pasado evento número (UFC 292). La decisión fue unánime para el nemésis de los excampeones, quien que se catapulta como uno de los strikings más atractivos de la compañía dirigida por Dana White.

No obstante, la actitud un poco pedante de Chito ha llevado a O’Malley el cuestionar si darle esa revancha y, también, oportunidad por el cinturón.

“Chito es un patriota. Chito es un poco arrebatado a veces (...) La única razón en que tú tengas un título en esa pelea si no fuese por mí es que elija a Henry Cejudo. No pienses que no tengo el poder de elegir con quién carajos pelear ahora mismo”, señaló.